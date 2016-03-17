17 марта - память преподобного Герасима Иорданского

Преподобный Герасим был родом из Малой Азии. После принятия монашества он ушел в глубь Фиваидской пустыни, территория современного Египта.

Около 450 года святой преподобный пришел в Палестину и поселился у Иордана, где основал монастырь и установил в нем строгие правила.

Пять дней в неделю инок проводил в уединении, занимаясь рукоделием и молитвой. В эти дни пустынники не ели вареной пищи и даже не разводили огня, а питались сухим хлебом, корнями и водой.

В субботу и воскресенье все собирались в монастырь к Божественной литургии и причащались Святых Христовых Таин.

После полудня, взяв с собой запас хлеба, кореньев, воды и охапку ветвей финиковой пальмы для плетения корзин, пустынники возвращались в свои убогие и разрозненные кельи. Каждый имел только изношенную одежду и рогожу, на которой спал. Уходя из кельи, дверь не запирали, чтобы всякий, кто приходил, мог войти чтобы отдохнуть или взять необходимое.

Сам преподобный являл высокий образец подвижничества. В Великий пост он не ел ничего до самого светлого дня Воскресения Христова, когда причащался Святых Таин.

Уходя на весь Великий пост в пустыню, преподобный брал с собой блаженного Кириака, своего любимого ученика.

Преподобный Герасим скончался мирно, оплаканный братией и учениками.

До самой смерти преподобному Герасиму помогал в трудах лев, который по смерти старца умер на его могиле и был зарыт рядом с гробом святого.

Тропарь

В тебе, отче, известно спасеся, еже по образу: приим бо крест последовал еси Христу, и дея учил еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души, вещи безсмертней; темже и со Ангелы срадуется, преподобне Герасиме, дух твой.