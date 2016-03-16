16 марта православные христиане молятся перед чудотворным образом Пресвятой Богородицы "Волоколамской"

Волоколамская икона Божией Матери является списком с Владимирской иконы Московского Успенского собора.

Отличительной её особенностью является изображение предстоящих святителей Киприана и Геронтия, митрополитов Московских. С именем митрополита Киприана связано первое прибытие древней Владимирской иконы Божией Матери из Владимира в Москву в 1395 году, а в 1480 году при митрополите Геронтии владимирская святыня была перенесена в Москву на постоянное хранение.

В Волоколамский монастырь преподобного Иосифа Волоцкого список Владимирской иконы был привезён в 1572 году из Звенигорода. По некоторым сведениям, икону Божьей Матери обители подарил тесть Бориса Годунова Малюта Скуратов.

После революции в Иосифо-Волоцком монастыре разместился краеведческий музей.

В 1989 году в древней обители возродилась монашеская жизнь. Чудотворная же Волоколамская икона Пресвятой Богородицы, перенесённая в 1954 году в музей древнерусской культуры имени Андрея Рублёва в Андрониковском монастыре, до настоящего времени остаётся достоянием музея.