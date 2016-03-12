12 марта - память всех всех преподобных отцов, в подвиге просиявших

Преподобными мы называем тех святых, подвиг которых заключался в монашеском подвижничестве. Монашеская аскеза как тип святости предполагает отказ от мирских привязанностей, забот и стремлений и выбор следования Христу, поста и молитвы как основы подвига. Этот тип святости указан в словах Христа, сказанных апостолу Петру: “И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную” (Мф. 19. 29). И в третьих, отцами мы их величаем в силу того, что через их жития и их труды мы можем научиться исполнению заповедей Божиих.

Своей жизнью они явили миру святость, которая была достигнута через богоугождение посредством поста и молитвы. Примером святых подвижников Церковь укрепляет нас на подвиг духовный, «яко да и первообразному, незлобивому взирающе житию их, многовидныя и различныя делаем добродетели, якоже комуждо сила есть», помня, что и святые подвижники и подвижницы, прославляемые Церковью, были людьми, облеченными немощами плоти подобно нам.

Как напутствие перед прохождением подвига поста Церковь предлагает нам жития всех тех, кто подвигом постным вошел в «рай сладости», наслаждаясь ныне Небесного Царствия. Этот древний праздник объединил памяти множества святых разных стран и народов, причем для некоторых из них этот день остался единственным днем их гласного церковного поминовения.

Сырная суббота — это особенный и единственный день в году, когда совершается память всех монашествующих. И естественно, что их память совершается незадолго перед началом Великого поста, потому что «житие постническое» — это просто синоним монашеской жизни, и потому что в житии постническом все, не только монахи, но и миряне, и белое духовенство — все подражают этой монашеской добродетели.

Тропарь

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не отстави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.

Рravmir