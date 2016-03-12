12 марта – память преподобного Василия, епископа Парийского

Преподобный Василий исповедник, епископ Парийский жил в VIII веке.

В Парии, древнем городе Малой Мизии, со времени распространения в нем христианства, была учреждена епископская кафедра, которая подчинялась кизическому митрополиту. Преподобный Василий был избран на епископскую кафедру жителями города Парии, которые уважали святителя за его добродетельную и богоугодную жизнь.

Когда возникла иконоборческая ересь, святитель Василий решительно выступил за почитание святых икон и отказался подписать постановление об их уничтожении

Преподобный Василий явился истинным исповедником Христовым. Он избегал всякого общения с еретиками и не разрешал действовать последним в своей епархии. Несмотря ни на какие уговоры, святой Василий не согласился подписать письменного постановления об уничтожении икон.

Тропарь

Пустынный житель, и в телеси Ангел, и чудотворец явился еси, Богоносе, отче наш Василие, постом, бдением, молитвою Небесная дарования приим, исцелявши недужныя и души верою притекающих ти. Слава Давшему ти крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.