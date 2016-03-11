11 марта – память преподобного Тита Печерского, воина

Преподобный Тит Печерский, до принятия монашества был воином и в одной из битв тяжело ранен в голову.

После выздоровления преподобный Тит пришел трудиться в Киево-Печерский монастырь, где горько оплакивал свои грехи.

Святой Тит радостно отошел ко Господу после того, как накануне смерти получил от Бога известие о прощении всех его злодеяний и проступков.

Мощи святого находятся в Дальних, Феодосиевых, пещерах Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Тропарь

Воинство тленное оставль, в нетленном ввоенился еси Христови, и оружием его крестным победив подземных ефиопов, победы венец от Христа, Тите, славно приял еси, Емуже молися даровати нам мир и велию милость.