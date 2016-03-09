9 марта – память святителя Тарасия, патриарха Константинопольского

Свя­ти­тель Та­ра­сий, пат­ри­арх Кон­стан­ти­но­поль­ский, про­ис­хо­дил из знат­но­го ро­да. Он родил­ся и был вос­пи­тан в Кон­стан­ти­но­по­ле, где по­лу­чил хо­ро­шее об­ра­зо­ва­ние.

Юноша быстро вы­дви­нул­ся при дво­ре им­пе­ра­то­ра Кон­стан­ти­на VI Пор­фи­ро­род­но­го и его ма­те­ри, свя­той ца­ри­цы Ири­ны, и до­стиг зва­ния се­на­то­ра.

В те вре­ме­на Цер­ковь волновали ико­но­бор­че­ские сму­ты. Свя­той пат­ри­арх Па­вел, не сочув­ство­вав­ший в ду­ше ико­но­бор­че­ству, по сла­бо­сти ха­рак­те­ра не мог ре­ши­тель­но бороть­ся с ере­сью и по­то­му уда­лил­ся в мо­на­стырь, где при­нял схи­му. Ко­гда к нему пришла свя­тая ца­ри­ца Ири­на со сво­им сы­ном-им­пе­ра­то­ром, свя­ти­тель Па­вел объ­явил им, что до­стой­ным пре­ем­ни­ком его мо­жет быть толь­ко свя­той Та­ра­сий.

Та­ра­сий дол­го от­ка­зы­вал­ся, но по­том подчи­нил­ся об­ще­му же­ла­нию, с усло­ви­ем, что будет со­зван Все­лен­ский со­бор для осужде­ния ико­но­бор­че­ской ере­си.

Прой­дя в ко­рот­кое вре­мя все иерархические сту­пе­ни, свя­той Тарасий был воз­ве­ден на пат­ри­ар­ший пре­стол в 784 го­ду.

В 787 го­ду под председательством пат­ри­ар­ха Та­ра­сия в Ни­кее состо­ял­ся VII Все­лен­ский со­бор, на ко­то­ром при­сут­ство­ва­ло 367 епи­ско­пов. На со­бо­ре было утверждено по­чи­та­ние свя­тых икон.

Свя­ти­тель Та­ра­сий муд­ро управ­лял Цер­ко­вью в течение 22 лет.

Он вел су­ро­вую ас­ке­ти­че­скую жизнь.

Свя­той Пат­ри­арх бес­страш­но об­ли­чил ца­ря Кон­стан­ти­на Пор­фи­ро­род­но­го, ко­гда тот оклеве­тал свою су­пру­гу, им­пе­ра­три­цу Ма­рию, внуч­ку пра­вед­но­го Фила­ре­та Милостивого, чтобы за­то­чить ее в мо­на­стырь и со­че­тать­ся браком со сво­ей род­ствен­ни­цей.

Свя­ти­тель Та­ра­сий скон­чал­ся в 806 го­ду. У его гро­ба со­вер­ша­лись мно­гие чу­де­са.

Тропарь

Правило веры и образ кротости, воздержания учителя, яви тя стаду твоему, яже вещей истина, сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая. Отче Тарасие, моли Христа Бога спастися душам нашим.