9 марта – память святителя Тарасия, патриарха Константинопольского
Святитель Тарасий, патриарх Константинопольский, происходил из знатного рода. Он родился и был воспитан в Константинополе, где получил хорошее образование.
Юноша быстро выдвинулся при дворе императора Константина VI Порфирородного и его матери, святой царицы Ирины, и достиг звания сенатора.
В те времена Церковь волновали иконоборческие смуты. Святой патриарх Павел, не сочувствовавший в душе иконоборчеству, по слабости характера не мог решительно бороться с ересью и потому удалился в монастырь, где принял схиму. Когда к нему пришла святая царица Ирина со своим сыном-императором, святитель Павел объявил им, что достойным преемником его может быть только святой Тарасий.
Тарасий долго отказывался, но потом подчинился общему желанию, с условием, что будет созван Вселенский собор для осуждения иконоборческой ереси.
Пройдя в короткое время все иерархические ступени, святой Тарасий был возведен на патриарший престол в 784 году.
В 787 году под председательством патриарха Тарасия в Никее состоялся VII Вселенский собор, на котором присутствовало 367 епископов. На соборе было утверждено почитание святых икон.
Святитель Тарасий мудро управлял Церковью в течение 22 лет.
Он вел суровую аскетическую жизнь.
Святой Патриарх бесстрашно обличил царя Константина Порфирородного, когда тот оклеветал свою супругу, императрицу Марию, внучку праведного Филарета Милостивого, чтобы заточить ее в монастырь и сочетаться браком со своей родственницей.
Святитель Тарасий скончался в 806 году. У его гроба совершались многие чудеса.
Тропарь
Правило веры и образ кротости, воздержания учителя, яви тя стаду твоему, яже вещей истина, сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая. Отче Тарасие, моли Христа Бога спастися душам нашим.