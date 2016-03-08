8 марта Православная Церковь вспоминает первое и второе обретения главы святого Иоанна Предтечи

08:13, 08 марта 2016
Праздники
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По преданию, Иродиада не позволила похоронить голову Иоанна вместе с его телом и спрятала её в своём дворце, откуда она была вынесена благочестивой служанкой, имя которой было Иоанна, и в глиняном кувшине захоронена на Елеонской горе.

Спустя годы вельможа Иннокентий решил построить на том месте церковь и при копании рва для фундамента, он обнаружил кувшин с реликвией, которая была опознана по исходившим от неё знаменьям.

После обретения главы, Иннокентий её бережно хранил, но перед смертью он, опасаясь, что реликвия будет поругана, спрятал её в своей церкви, которая затем разрушилась от времени.

В правление императора Константина Великого в Иерусалиме глава Иоанна Предтечи была найдена двумя монахами-паломниками, которые прибыли в город поклониться Гробу Господнему.

Одному из них явился Иоанн Креститель и указал место, где находилась глава. Монахи взяли её с собой и положили реликвию в мешок из верблюжьей шерсти, но, проявив леность, отдали нести реликвию встретившемуся им гончару из сирийского города Емессы.

По преданию, явившийся святой повелел горшечнику оставить неблагочестивых монахов и принять на хранение святыню. Всю жизнь он бережно хранил реликвию, каждый день возжигал светильники и молился.

Перед смертью гончар, по велению Иоанна Крестителя поместил главу в водоносный сосуд, запечатал и передал своей сестре. Он наказал сестре бережно хранить реликвию, а перед смертью передать её благочестивому христианину.

Позднее реликвия оказалась у священника-арианина, который с помощью исцелений, исходивших от неё, поддерживал авторитет арианского вероучения. Когда его обман раскрылся, он спрятал главу в пещере около города Емессы.

Позднее над пещерой возник монастырь и в 452 году явившийся, по преданию, архимандриту обители Иоанн указал на место сокрытия своей главы.

Она была найдена и перенесена в Константинополь.

Тропарь

От земли возсиявши, Предтечева глава лучи испущает нетления верным исцелений, свыше собирает множество Ангел, доле же созывает человеческий род единогласную возсылати славу Христу Богу.

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