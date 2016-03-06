6 марта Православная Церковь чтит память преподобного Афанасия исповедника

Преподобный Афанасий исповедник родился в Константинополе у богатых и благочестивых родителей.

Став совершеннолетним, молодой человек скрылся в одной из Никомидийских обителей под названием Павлопетрия, где принял монашеское пострижение.

Его высокая подвижническая жизнь стала известна при дворе императора. В царствование иконоборца Льва Армянина святой Афанасий за почитание икон был подвергнут мучениям, перенес изгнание и различные беды.

Преподобный Афанасий мирно скончался в 821 году, до конца жизни исповедуя православную веру.

Тропарь

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу: приим бо крест, последовал еси Христу, и дея учил еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души, вещи безсмертней. Темже и со ангелы срадуется, преподобне Афанасие, дух твой.