5 марта – день памяти святителя Евстафия Антиохийского

Святитель Евстафий родился в Сиде Памфилийском во второй половине третьего века. Он был глубоко образованным богословом, а также отличался обширными познаниями в науках светских.

Когда на Востоке стало распространяться арианство, Евстафий ревностно боролся за чистоту Православной веры. В 325 году император Константином Великим был созван I Вселенский собор. Первым председателем на этом соборе был святитель Евстафий. Собор осудил учение Ария и изложил православное исповедание в Символе веры.

Однако некоторые епископы подписали акты собора не по убеждению, а под страхом отлучения. После собора начались их происки против святителя Евстафия.

Вскоре они добились его согласия на созыв в Антиохии поместного собора. Подкупив одну блудницу, они подговорили её явиться на собор с грудным младенцем и лжесвидетельствовать о том, что отцом младенца является святитель Евстафий. В результате, собор объявил Евстафия низложенным. Он без суда был отправлен в ссылку, во Фракию.

Ложность обвинения вскоре открылась, но к этому времени император Константин уже умер, а его сын Констанций разделял взгляды Ария.

Святитель Евстафий и в ссылке всё так же ревностно боролся за Православие. Он скончался в ссылке, в городе Филиппах или Траянополе, в 337 году.

В 482 году мощи святителя Евстафия с честью были перенесены в Антиохию.

Тропарь

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не отстави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.