4 марта – день памяти преподобномученика Корнилия Псково-Печерского
Преподобномученик Корнилий Псково-Печерский родился в Пскове в боярской семье. Его родители, Стефан и Мария, воспитывали сына в благочестии и страхе Божием.
Чтобы дать сыну образование, родители отдали мальчика в Псковский Мирожский монастырь. В монастырских стенах юношей воспитывали в послушании, обучали чтению и письму, искусству книгописания и писанию икон.
Закончив обучение, святой Корнилий вернулся в родительский дом.
Однажды государев дьяк Мисюрь Мунехин, друг семьи святого Корнилия, собрался ехать в маленькую Печерскую обитель и взял с собою юного Корнилия. Эта поездка оказала большое воздействие на его последующую жизнь.
Вскоре он навсегда ушел из родительского дома и принял постриг в Псково-Печерском монастыре. Там преподобный Корнилий вел строгую жизнь: в убогой келье спал на досках, все свое время посвящал полезному труду и молитве.
В 1529 году преподобный Корнилий, служивший образцом богоугодной жизни, был избран игуменом. В его настоятельство число братии увеличилось от 15 до 200 человек, и это количество насельников не было превышено ни при одном из последующих настоятелей.
Деятельность святого Корнилия распространялась далеко за пределы обители. Его жизнь была образцом деятельной любви к Богу и человеку.
Однажды на Псковщине было моровая язва. По благословению преподобного Корнилия в то страшное время иноки монастыря выходили к голодным, чтобы раздавать им вареную рожь.
По время Ливонской войны святой Корнилий проповедовал христианство в отвоеванных городах, строил там храмы, помогал пострадавшим, заботился о раненых.
Преподобный Корнилий очень любил и хорошо знал книги — он создал в монастыре большую по тому времени библиотеку.
Святой расширил и украсил свой монастырь, прокопал далее монастырские пещеры, а также построил несколько новых церквей по собственному проекту.
Другим делом преподобного Корнилия было основание в 1538 году во Пскове подворья монастыря с каменной церковью в честь иконы Божией Матери «Одигитрии».
Во время своего управления монастырем преподобный Корнилий учредил при обители иконописную мастерскую. В монастыре были также столярная, кузнечная, керамическая и другие хозяйственные мастерские.
Однажды преподобный игумен Корнилий вышел с крестом на монастырские ворота навстречу царю Иоанну Грозному, разгневанный ложным наветом на святого игумена царь своей рукой отсек ему голову, но тотчас раскаялся и, подняв тело его, на руках понес в монастырь.
Тело преподобномученика Корнилия было положено в стене, где невредимо пребывало 120 лет.
В 1690 году митрополит Псковский и Изборский Маркелл перенес его мощи, прославившиеся исцелениями больных, из пещеры в соборный храм Успения Пресвятой Богородицы и положил в новом гробе в стене.
Тропарь
Псково-Печерская обитель, издревле славная чудесы иконы Богоматерни, многия иноки Богови воспита, тамо и преподобный Корнилий подвигом добрым подвизася, чудную Богоматерь славя, иноверныя просвещая, иноки и многия люди спасая, обитель же свою дивно украшая и ограждая. Тамо и мученичества венец по многих летех пастырства своего доблестне прият. Темже воспоим, людие, Христа Бога и Пречистую Его Матерь возблагодарим, яко дарова нам преподобномученика славна и молитвенника о душах наших достоблаженна.