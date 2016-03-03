3 марта православные христиане чтут память святого апостола Архиппа

Святой апостол из числа семидесяти Архипп был учеником и помощником святого апостола Павла. В послании к Филимону апостол называет святого Архиппа своим сподвижником.

Согласно церковному преданию, святой Архипп был сыном апостола Филимона.

Изначально он был священником Колосской церкви, а потом епископом Лаодикийской и Фригийской церквей.

О дальнейшей деятельности апостола Архиппа сохранилось мало сведений.

По церковному преданию, он пострадал вместе со своими родителями Филимоном и Апфией.

Согласно Константинопольскому синаксарю Архипп был зверски исколот ножами и побит камнями в Колоссах в правление императора Нерона за то, что отказался участвовать в языческом празднике и принести жертву Артемиде.

Тропарь

Учениче Павлов и апостоле Христов, Архиппе, Евангелия провозвестниче и Колоссаев учителю, каменное побиение приемый, аки драгоценное украшение, имже венец мучения украсив, вшел еси на веселие Царствия, идеже помяни нас поющих твою память, апостолов сопрестольниче.