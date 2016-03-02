2 марта – день памяти святителя Льва, папы Римского

Святитель Лев I Великий, папа Римский жил в пятом веке. Он получил прекрасное и разностороннее образование, которое открывало перед ним блестящую светскую карьеру.

Однако юноша выбрал другой путь и стал архидиаконом при святом папе Сиксте III, а после его смерти был избран, в сентябре 440 года, папой Римской Церкви.

Святитель Лев умел совмещать пастырскую мягкость и доброту с несокрушимой твердостью в вопросах вероисповедания.

Он употребил все свое влияние для того, чтобы успокоить Церковь, которая тогда волновалась по причине различных еретических лжеучений.

Святитель Лев явился также защитником своего отечества от натиска варваров. В 452 году он силой своего слова удержал от разграбления Италии грозного предводителя гуннов Аттилу.

Святитель Лев дожил до глубокой старости. Он заранее знал о своей смерти и приготовил себя теплой молитвой и добрыми делами к переходу из этого мира в вечность.

Тропарь

Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, вселенныя светильниче, архиереев Богодухновенное удобрение, Льве премудре, ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная. Моли Христа Бога спастися душам нашим.