1 марта - память святого великомученика Феодора Тирона

Святой мученик Феодор Тирон был воином в городе Аласии в северо-восточной части Малой Азии, под начальством некоего Вринка.

Однажды Феодора начали заставлять принести жертву идолам. Святой отказался и твердо исповедал свою веру во Христа Спасителя. Начальник дал ему несколько дней на размышление, во время которых святой Феодор усиленно молился.

Его обвинили в поджоге языческого храма и бросили в темницу, где ему явился Господь Иисус Христос.

Когда святого снова привели к правителю, то Феодор еще раз смело и бесстрашно исповедал свою веру, за что был осужден на пытки и сожжение.

Мученик Феодор бесстрашно вошел в огонь, где и предал свою святую душу Богу.

Это произошло около 306 года во времена правления императора Галерия.

Спустя 50 лет император Юлиан Отступник приказал правителю Константинополя окроплять в первую неделю Великого поста все съестные припасы на рынках жертвенной кровью, чтобы обманом заставить христиан есть жертвенную пищу.

Святой Феодор явился во сне архиепископу Евдоксию и приказал ему объявить всем христианам, чтобы никто не покупал ничего на рынках, а ели вареную пшеницу с медом – коливо или кутью.

В память этого события Православная Церковь ежегодно совершает празднование святому великомученику Феодору Тирону в субботу первой недели Великого поста.

Тропарь

Велия веры исправления во источнице пламене, яко на воде упокоения святый мученик Феодор радовашеся, огнем бо всесожжегся, яко хлеб сладкий Троице принесеся. Того молитвами, Христе Боже, спаси души наша.