1 марта день памяти преподобного Феодора молчаливого, Печерского

О жизни Киево-Печерского подвижника 13-го века Феодоре молчаливом свидетельств почти нет. Известно лишь, что этот праведник нёс подвиг молчания.

Преподобный принял обет молчания, чтобы постоянно думать о Боге, и чтобы его ум не соблазняли пустяковые развлечения, а язык – не грешил. За это преподобный Феодор получил дар чудотворений.

Он и ныне являет чудеса паломникам, приходящим поклониться его мощам, которые почивают в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

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