29 февраля день памяти преподобного Маруфа, епископа Месопотамского

Преподобный Маруф был епископом основанного им города Мартирополь – на границе Византийской империи и Персии.

Маруф прославился своей учёностью и благочестием. В 381 году он стал участником Второго Вселенского Собора. Дважды был посланцем мира от имени императора Феодосия Младшего при дворе персидского шаха Издегерда. А с 414-го года преподобный Маруф был послом при дворе шаха.

Вызвав у Издегерда чувство расположения к христианам, Маруф способствовал свободе исповедания Христа в Персии. Во время своего пребывания при дворе епископ восстановил многие храмы, разрушенные в годы гонений шаха Сапора. А также открыл мощи святых мучеников.

Скончался преподобный Маруф около 422 года.

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