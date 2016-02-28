28 февраля – память преподобного Пафнутия, затворника Печерского

Преподобный Пафнутий, затворник Печерский жил и трудился в тринадцатом веке. После того, как он принял монашество в обители, преподобный постоянно плакал, размышляя о смертном часе и загробной участи.

Когда святой старец умирал, то увидел множество ангелов, которые, пришли принять его душу и вознести ее на небо.

Тропарь

Велия веры исправления, в пещернем затворе, яко на воде упокоения, преподобне отче Пафнутие, радовался еси, огнем бо любве Божественныя распаляемь, бдением и молитвою безстрастия достигл еси и явился еси равноангельный на земли, того молитвами, Христе Боже, спаси души наша.