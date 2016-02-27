27 февраля – день памяти преподобного Марона Сирийского

Преподобный Марон жил в IV веке недалеко от города Кира в Сирии.

Почти все время он проводил под открытым небом - в молитве, трудах и строгом посте. Вскоре он прославился даром исцеления больных и изгнания бесов.

Всем, кто приходил за советом, преподобный советовал быть воздержанными, заботиться о своем спасении, опасаться алчности и гневливости.

Учениками преподобного Марона были святые Иаков Отшельник, Лимний, Домнина.

Святой Марон основал большое число обителей в Кирской области.

Тропарь

Яко незаходимое солнце возсия нам днесь светозарными твоими молитвами, преподобне отче наш Мароне, иже некия горы достигл и тамо на ней живущими нечестивыми чтом бысть, за превосходящую твою к Богу добродетель, и тамо обрет требище идольское. Богу освятив, в нем пребывал еси, и видев Человеколюбец Бог твой подвиг и труды, дарова тебе дар Свой, имже пронесеся имя твое в человецех, целити скорби, огневицу и трясавицу прибегающим к тебе с верою. Темже и зовем ти: радуйся, целителю наш скорый; радуйся, заступниче наш теплый, предстоиши бо у Пресвятыя Троицы, молися Той о призывающих имя твое святое, да избавит от сих тяжких скорбей и спасет души наша.