26 февраля – день памяти преподобного Мартиниана Палестинского

Преподобный Мартиниан с восемнадцати лет поселился в пустыне, недалеко города Кесарии Палестинской, где пробыл в подвигах и безмолвии 25 лет.

Однажды женщина по имени Зоя поспорила со знакомыми, что соблазнит святого Мартиниана. Она пришла к нему ночью под видом странницы, прося ночлега. Святой впустил ее, так как погода была ненастная.

Гостья переоделась в дорогую одежду и стала соблазнять подвижника. Тогда святой вышел из кельи, зажег костер и встал босыми ногами на пылающие угли. Он говорил при этом себе: "Трудно тебе, Мартиниан, терпеть этот временный огонь, как же ты будешь терпеть вечный огонь, приготовленный тебе дьяволом?"

Женщина, пораженная этим зрелищем, раскаялась и просила святого наставить ее на путь спасения. По его указанию она отправилась в Вифлеем, в монастырь святой Павлы, где в строгих подвигах прожила 12 лет до своей блаженной кончины.

Исцелившись от ожогов, святой Мартиниан скрылся на необитаемом скалистом острове и прожил под открытым небом несколько лет, питаясь пищей, которую ему время от времени привозил один корабельщик, а преподобный плел для него корзины.

Однажды во время сильной бури разбился корабль и к острову, где обитал святой Мартиниан, волны принесли на обломках корабля девушку по имени Фотиния. Святой Мартиниан помог ей выбраться на остров.

Девушка осталась жить на острове, а преподобный бросился в море и поплыл. Два дельфина вынесли его на сушу.

Однажды, придя в Афины, святой заболел и, чувствуя приближение кончины, вошел в храм, лег на пол, позвал епископа и попросил похоронить его. Это произошло около 422 года.

Блаженная Фотиния провела в уединении на острове шесть лет, а затем отдала Богу душу.