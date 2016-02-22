22 февраля – память святого мученика Никифора Сирийского

Свя­той му­че­ник Ни­ки­фор жил в го­ро­де Ан­тио­хии Си­рий­ской. В этом же го­ро­де жил так­же священник по имени Са­при­кий, с ко­то­рым Ни­ки­фор был очень дру­жен.

Однажды они по­ссо­ри­лись, и хорошие прежние отношения сме­ни­ла враж­да и нена­висть.

Через неко­то­рое вре­мя Ни­ки­фор рас­ка­ял­ся и не раз про­сил через сво­их дру­зей про­ще­ния у Саприкия, но тот не хо­тел про­стить его. То­гда Ни­ки­фор сам при­шел к сво­е­му быв­ше­му дру­гу и горя­чо про­сил про­ще­ния, но Са­при­кий был неумо­лим.

В это вре­мя им­пе­ра­то­ра­ми Ва­ле­ри­а­ном и Гал­ли­е­ном бы­ло начато го­не­ние на хри­сти­ан, и од­ним из пер­вых был вызван на су­д священник Са­при­кий. Он твер­до ис­по­ве­дал се­бя христи­а­ни­ном, вытер­пел пытки за свою ве­ру и был при­го­во­рен к смер­ти через усе­че­ние ме­чом. Ко­гда его ве­ли на казнь, Ни­ки­фор со сле­за­ми умо­лял о про­ще­нии.

Са­при­кий да­же пе­ред смер­тью не за­хо­тел про­стить сво­е­го бра­та-хри­сти­а­ни­на. За это Господь забрал от Са­при­кия бла­го­дать, которое укрепляла его все это время, и он вдруг забоялся смер­ти и со­гла­сил­ся при­не­сти жерт­ву идо­лам.

То­гда свя­той Ни­ки­фор ска­зал па­ла­чам: «Я хри­сти­а­нин и ве­рую в Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста, от Ко­то­ро­го отказался Са­при­кий. Каз­ни­те ме­ня вме­сто него».

Тут же па­ла­чи до­нес­ли об этом пра­ви­те­лю. По­сле­до­вал при­каз: Са­при­кия от­пу­стить, а вме­сто него усечь ме­чом Ни­ки­фо­ра. Так вос­при­нял му­че­ни­че­ский ве­нец свя­той Ни­ки­фор.

Тропарь

Мученик Твой, Господи, Никифор, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего, имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.