22 февраля – память святого мученика Никифора Сирийского
Святой мученик Никифор жил в городе Антиохии Сирийской. В этом же городе жил также священник по имени Саприкий, с которым Никифор был очень дружен.
Однажды они поссорились, и хорошие прежние отношения сменила вражда и ненависть.
Через некоторое время Никифор раскаялся и не раз просил через своих друзей прощения у Саприкия, но тот не хотел простить его. Тогда Никифор сам пришел к своему бывшему другу и горячо просил прощения, но Саприкий был неумолим.
В это время императорами Валерианом и Галлиеном было начато гонение на христиан, и одним из первых был вызван на суд священник Саприкий. Он твердо исповедал себя христианином, вытерпел пытки за свою веру и был приговорен к смерти через усечение мечом. Когда его вели на казнь, Никифор со слезами умолял о прощении.
Саприкий даже перед смертью не захотел простить своего брата-христианина. За это Господь забрал от Саприкия благодать, которое укрепляла его все это время, и он вдруг забоялся смерти и согласился принести жертву идолам.
Тогда святой Никифор сказал палачам: «Я христианин и верую в Господа нашего Иисуса Христа, от Которого отказался Саприкий. Казните меня вместо него».
Тут же палачи донесли об этом правителю. Последовал приказ: Саприкия отпустить, а вместо него усечь мечом Никифора. Так воспринял мученический венец святой Никифор.
Тропарь
Мученик Твой, Господи, Никифор, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего, имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.