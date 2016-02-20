20 февраля – память преподобного Луки Элладского
04:25, 20 февраля 2016Праздники
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Преподобный Лука был сыном бедных земледельцев из греческого селения Кастории.
Юноша получил благословение матери и ушел на приморскую гору, где устроил для себя келью, в которой пребывал в постоянном молчании и молитве.
Господь наградил угодника даром чудотворения и прозорливости.
За семь лет до смерти преподобный Лука стал игуменом маленького монастыря и мудро руководил братией в их подвигах.
После его кончины в 946 году на месте погребения святого был построен храм.
Тропарь
Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не отстави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.
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