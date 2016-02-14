14 февраля православные христиане чтут память святого мученика Трифона Апамейского

Свя­той му­че­ник Три­фон ро­дил­ся в од­ной из об­ла­стей Ма­лой Азии, в се­ле­нии Камп­са­да.

С юных лет Гос­подь да­л ему си­лу из­гна­ния бе­сов и ис­це­ле­ния раз­лич­ных бо­лез­ней. Однажды жи­те­ли его род­но­го се­ла бы­ли спа­се­ны им от го­ло­да: свя­той Три­фон си­лой своей мо­лит­вы за­ста­вил уй­ти вред­ных на­се­ко­мых, ис­треб­ляв­ших хлеб­ные зла­ки и опустошав­ших по­ля.

Осо­бен­но про­сла­вил­ся свя­той Три­фон из­гна­ни­ем бе­са из до­че­ри рим­ско­го им­пе­ра­то­ра Гор­ди­а­на.

Ко­гда на цар­ский пре­стол всту­пил им­пе­ра­тор Де­кий, правителю области Аки­ли­ну бы­ло до­не­се­но, что свя­той Три­фон сме­ло про­по­ве­ду­ет ве­ру во Хри­ста и мно­гих при­во­дит ко Кре­ще­нию. Свя­того схва­тили и при­ве­ли на до­прос, во вре­мя ко­то­ро­го он бесстрашно испо­ве­дал свою ве­ру. Его под­верг­ли же­сто­ким пыткам, би­ли пал­ка­ми, тер­за­ли те­ло желез­ны­ми крю­чья­ми, об­жи­га­ли ра­ны ог­нем.

На­ко­нец, он был осуж­ден на усе­че­ние ме­чом, но перед тем, как во­и­ны за­нес­ли меч над го­ло­вой свя­то­го му­че­ни­ка, он пре­дал ду­шу свою в ру­ки Бо­жий. Это со­бы­тие про­изо­шло в го­ро­де Ни­кее в 250 го­ду.

Свя­тое те­ло му­че­ни­ка хри­сти­ане об­ви­ли чи­сты­ми пе­ле­на­ми и хо­те­ли похоронить в Ни­кее, но свя­той Три­фон, в ви­де­нии, по­ве­лел пе­ре­не­сти его те­ло на свою ро­ди­ну в се­ле­ние Камп­са­ду. Это и бы­ло ис­пол­не­но.

Впо­след­ствии мо­щи свя­то­го Три­фо­на бы­ли пе­ре­не­се­ны в Кон­стан­ти­но­поль, а за­тем в Рим. Боль­шим по­чи­та­ни­ем поль­зу­ет­ся свя­той му­че­ник в Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви.

Му­че­ни­ку Три­фо­ну осо­бо мо­лят­ся об ис­це­ле­нии от те­лес­ных неду­гов, в бо­лез­нен­ном состо­я­нии, в слу­ча­ях пор­чи пло­дов и во вре­мя го­ло­да.

Тропарь

Мученик Твой, Господи, Трифон, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего, имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.