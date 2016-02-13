13 февраля – день памяти святителя Никиты, епископа Новгородского

Святитель Никита, епископ Новгородский, в молодые годы поступил в Киево-Печерский монастырь и вскоре захотел уйти в затвор. Игумен предупреждал его о преждевременности такого подвига для молодого инока, но он понадеялся на свои силы и не послушался.

В затворе святому Никите явился дьявол в виде ангела, и неопытный подвижник - поклонился ему. Бес дал ему совет: "Ты не молись, а только читай и учи других, а я буду молиться вместо тебя", - и стал около затворника, делая вид, что молится за него.

Прельщенный инок Никита превзошел всех в знании книг Ветхого Завета, а о Евангелии ни говорить, ни слушать не хотел. Киево-Печерские старцы пришли к прельщенному, помолились и отогнали от него беса.

После этого преподобный Никита оставил затвор, жил в строгом посте и молитве и более всего упражнялся в послушании и смирении.

Впоследствии он был поставлен епископом в Новгород и за свою святую жизнь был награжден от Бога даром чудотворений.

Тринадцать лет святитель Никита управлял новгородской паствой и мирно скончался в 1109 году.

В 1558 году состоялось прославление святителя.

Его мощи находятся в церкви святого апостола Филиппа в Новгороде.

Тропарь

Насладився, богомудре, воздержания и желание плоти твоея обуздав, на престоле святительства сел еси, и яко звезда многосветлая, просвещая верных сердца зарями чудес твоих, отче наш, святителю Никито, и ныне моли Христа Бога, да спасет души наша.