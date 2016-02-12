12 февраля – Собор Вселенских святителей и учителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого
При императоре Алексее Комнине, который правил в конце одиннадцатого века в Константинополе разгорелся спор, разделивший общество на три группы.
Речь шла о трех святителях и выдающихся отцах Церкви: Василии Великом, Григории Богослове и Иоанне Златоусте. Одни выступали за то, чтобы предпочесть святителя Василия двум другим, поскольку он сумел объяснить тайны природы как никто другой и был вознесен добродетелями на ангельскую высоту.
Другая партия, напротив, защищала Златоуста, возражая противникам, что прославленный епископ Константинополя ничуть не в меньшей степени, чем святитель Василий, стремился бороться с пороками, призывать грешников к покаянию и побуждать народ к совершенствованию по евангельским заповедям.
Третья группа ратовала за то, чтобы признать главным святителя Григория Богослова за величие, чистоту и глубину его языка. Они говорили, что никто из людей не смог столь великолепно изложить учение о Святой Троице.
Таким образом, каждая партия защищала одного отца перед двумя другими, и это противостояние захватило вскоре всех жителей столицы.
Тогда однажды ночью три святителя явились во сне святителю Иоанну Мавроподу, митрополиту Евхаитскому, сначала по одному, а затем втроем. В один голос они ему сказали: «Как ты видишь, мы все вместе находимся рядом с Богом и никакие размолвки или соперничество нас не разделяют. Повели тем, кто ссорится, не создавать из-за нас расколов в Церкви, поскольку при жизни все свои усилия мы посвящали установлению единства и согласия в мире. Затем объедини наши памяти в один праздник и составь для него службу, включив туда песнопения, посвященные каждому из нас».
Тогда святитель Иоанн Мавропод собрал народ и сообщил об откровении. Так как все уважали митрополита за добродетель и восхищались силой его красноречия, спорившие партии примирились. Все стали просить Иоанна немедленно приняться за составление службы общего праздника трех святителей. В итоге, торжество было установлено 12 февраля.
Тропарь
Яко апостолов единонравнии и вселенныя учителие, Владыку всех молите мир вселенней даровати и душам нашим велию милость.