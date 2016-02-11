11 февраля – память преподобного Лаврентия, затворника Печерского и епископа Туровского

Свой монашеский путь преподобный Лаврентий, затворник Печерский, начал в Киевском монастыре великомученика Димитрия, который был построен великим князем Изяславом в Киеве недалеко от Печерского монастыря.

Затем он перешёл в Киево-Печерскую обитель, где прославился высокими подвигами молитвы и богомыслия, получил от Господа дар исцелять больных и изгонять бесов.

Из Печерского монастыря преподобного отца Лаврентия в 1182 году возвели на Туровскую кафедру. Там он стал преемником знаменитого проповедника - святого Кирилла Туровского.

Святитель скончался в 1194 году и был погребен в Ближних пещерах Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Тропарь

Всеблаженне Лаврентие, затворивый себе Господа ради в месте тесне и в нем многа лета трудолюбне поживый, молися о нас ко Господу, яко да и мы от всякаго греха чувства затворше, получим отверзение дверей милости Господни в День судный.