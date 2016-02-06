6 февраля день памяти блаженной Ксении Петербургской

Блаженная Ксения родилась в первой половине XVIII столетия, предположительно между 1719 и 1730 годами. Ее отца звали Григорием, а имя матери неизвестно. По достижении совершеннолетия Ксения Григорьевна сочеталась браком с придворным певчим — Андреем Фёдоровичем Петровым, и жила с супругом, который достиг чина полковника в Санкт-Петербурге.

После внезапной кончины супруга двадцатишестилетняя Ксения выбрала для себя тяжёлый путь юродства, добровольного безумия ради Христа. Она пожертвовала свой дом в приходе Матфиевской церкви одной из своих знакомых, переоделась в одежды мужа, отзывалась только на его имя и говорила, что он жив, а Ксения умерла.

Какого-либо определенного местожительства Ксения не имела. Большей частью она целый день бродила по Петербургской стороне и по преимуществу в районе прихода церкви святого Апостола Матфея, где в то время жили в маленьких деревянных домиках небогатые люди.

Бродя целыми днями по грязным, немощенным улицам Петербурга, Ксения изредка заходила к своим знакомым, обедала у них, беседовала, а затем снова отправлялась странствовать. Где она проводила ночи, долгое время оставалось неизвестным. Этим заинтересовались не только жители города, но и местная полиция.

Решено было разузнать, где проводит ночи эта странная женщина и чем она занимается. Оказалось, что Ксения, несмотря ни на какое время года и погоду, уходила на ночь в поле и здесь в коленопреклоненной молитве простаивала до самого рассвета, попеременно делая земные поклоны на все четыре стороны.

На семьдесят первом году земной жизни она уснула сном праведницы. Тело ее было похоронено на Смоленском кладбище.

После многолетнего народного почитания блаженная Ксения Петербургская была причислена к лику святых в 1988 году на Поместном Соборе Русской Православной церкви.

Тропарь

Нищету Христову возлюбивши, безсмертныя трапезы ныне наслаждаешися, безумием мнимым безумие мира обличивши, смирением крестным силу Божию восприяла еси, сего ради дар чудодейственныя помощи стяжавшая, Ксение блаженная, моли Христа Бога избавитися нам от всякаго зла покаянием.