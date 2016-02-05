5 февраля – день памяти преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского

Преподобный Геннадий Костромской и Любимоградский, в миру Григорий, родился в городе Могилеве в богатой семье.

Частое посещение мальчиком монастырей вызывало недовольство родителей. Однако Григорий твердо решил посвятить себя Богу. Переодевшись в бедную одежду, юноша тайно покинул родительский дом и направился в Москву. Однако он не нашел себе здесь прибежища и отправился в Новгородскую землю. Судьбу будущего подвижника решила встреча с преподобным Александром Свирским.

Григорий направился в вологодские леса к преподобному Корнилию Комельскому и принял от него пострижение с именем Геннадий. Вместе со святым Корнилием Геннадий перешел в костромские леса.

Вскоре на берегу Сурского озера, около 1529 года, возникает обитель Преображения Господнего, которая была названа впоследствии "Геннадиевым монастырем". Став игуменом, преподобный Геннадий не ослаблял монашеских подвигов и вместе с братией выходил на монастырские работы.

Он постоянно носил на себе тяжелые вериги. За свою святую жизнь преподобный Геннадий получил от Господа дар прозорливости и чудотворения.

Преподобный Геннадий скончался зимой 1565 года, в 1646 году совершилось его церковное прославление.

Тропарь

Яко пустыннолюбивая горлица, от суетнаго и многомятежнаго мира в пустыню удалився, чистотою и говением, молитвами и труждением прославил еси Бога в душе и телеси своем. И тако благочестно пожив, явился еси, преподобне Геннадие, пустыни Любимоградския украшение, иноком честнаго жития образ и теплый молитвенник за всех, притекающих к тебе с верою.