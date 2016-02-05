5 февраля – память святителя Климента, епископа Анкирского

Священномученик Климент служил епископом в городе Анкире, где родился и провел свои детские и юношеские годы. Очень рано потеряв родителей, он был усыновлен христианкой по имени София, которая во время сильного голода не только смогла найти силы прокормить Климента, но и собирала по улицам брошенных отчаявшимися родителями детей, питала и одевала их. Климент во всем помогал своей приемной матери.

Добродетели юного Климента были замечены христианами города. Уже в 18 лет он стал священником, а через два года принял архиерейский сан. Это было время правления императора Диоклетиана, конец третьего века. Когда начались гонения на Церковь, к правителю провинции был вызван епископ Климент.

Диалог длился недолго и в скором времени святителя начали пытать. Тело мученика резали острым железом так, что видны были кости; его избивали палками, били камнями, вертели на колесе и жгли на медленном огне. Однако Господь каждый раз исцелял Своего угодника. Тогда правитель отправил исповедника к императору.

Святитель был на суде императоров Диоклетиана и Максимиана. Его снова мучили и избивали, но он оставался верным христианскому учению.

Праведник окончил свою жизнь мученически намного позже, в 312 году.

Святой Климент был убит воинами в одном из пещерных храмов Галатии. Исповеднику отсекли голову во время совершения им Божественной литургии.

Тропарь

Лоза преподобства и стебль страдальчества,цвет священнейший и плод Богоданный, верным, всесвященне, присноцветущ, даровался еси, но яко мучеников сострадалец и священноначальников сопрестольник, моли Христа Бога спастися душам нашим.