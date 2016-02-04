4 февраля – день памяти святого апостола Тимофея

00:02, 04 февраля 2016
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Святой апостол Тимофей был родом из Малой Азии. В 52 году его обратил ко Христу святой апостол Павел.

Когда апостолы Павел и Варнава посетили впервые Ликаонские города, апостол Павел в Листре исцелил хромого от рождения, и многие жители города уверовали во Христа, среди них был и будущий апостол, юноша Тимофей, а также его близкие.

Он стал ревностным учеником апостола, а впоследствии его постоянным спутником и сотрудником в проповеди Евангелия. Апостол Павел любил святого Тимофея и называл его в Посланиях своим возлюбленным сыном.

В 65 году апостол Павел рукоположил апостола Тимофея в епископа Ефесской Церкви, которой святой Тимофей управлял 15 лет.

Святой Тимофей закончил жизнь мученически. В Ефесе язычники совершали праздник в честь идолов и носили их по городу, сопровождая нечестивыми обрядами и песнями.

Святой епископ Тимофей старался останавливать и вразумлять ослепленных идолопоклонством людей. Язычники бросились на святого апостола, били его, тащили по земле и, наконец, побили камнями.

Мученическую смерть за Христа святой апостол Тимофей принял в восьмидесятом году.

Тропарь

Благости научився и трезвяся во всех, благою совестию священнолепно оболкся, почерпл еси от сосуда избранного неизреченная и, веру соблюд, равное течение совершил еси, апостоле Тимофее, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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