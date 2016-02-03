3 февраля Православная церковь почитает образ Пресвятой Богородицы "Ктиторской"

Икона Пресвятой Богородицы находится в Ватопедском монастыре на Афоне. Образ был пожертвован монастырю императором Василием Великим в четвертом веке, который считался ктитором, то есть устроителем либо украсителем монастыря, отсюда и название иконы.

Прославился образ в 862 году. Когда грабители-арабы напали на Святую Гору Афон и были уже недалеко от Ватопеда, экклесиарх монастыря, то есть человек, который отвечает за порядок богослужения, спрятал Ктиторскую икону Пресвятой Богородицы вместе с крестом в колодце под помостом храма, за мраморной плитой и зажег перед святынею свечу. Сам же он был схвачен варварами и взят в плен.

Когда через 40 лет экклесиарх получил свободу и вернулся в полуразрушенную обитель, то по его указанию были найдены и открыты крест и икона, причём с горящей перед ними свечой.

Икона эта стоит в алтаре соборного храма, поэтому ее еще называют «Алтарницей».