3 февраля – день памяти святых мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы

Святые мученики Евгений, Кандид, Валериан и Акила пострадали за веру во Христа в период царствования Диоклитиана и Максимиана, в конце третьего века.

Валериан, Кандид и Акила во время гонений скрылись в Гранезондских горах, но и здесь их в скором времени нашли и привели в город.

Святых мучеников били воловьими жилами, строгали железом, посыпали раны солью и жгли огнем.

Через несколько дней задержали и Евгения, которого также подвергли жестоким пыткам.

После издевательств и побоев четырех мучеников бросили в раскаленную печь, но они вышли из нее невредимыми. В итоге всем юношам отсекли головы.

Тропарь

Мученицы Твой, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего: имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.