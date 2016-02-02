2 февраля – день памяти преподобного Евфимия, схимника Печерского
01:28, 02 февраля 2016Праздники
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Преподобный Евфимий, схимник Печерский, жив и трудился в четырнадцатом веке в Свято-Успенской обители Киева.
Он наложил на себя обет безмолвия, то есть молчания. Голос преподобного можно было услышать только в храме за богослужением или во время молитвы.
Иеросхимонах-молчальник питался одними травами.
Преподобный отец Евфимий положен в Дальней Феодосиевой пещере Киево-Печерского монастыря.
Тропарь
Евфимие всечестне, преподобным единоревнителю и Ангелом собеседниче, получивый с ними житием своим чистым и безмолвным вечная благая, молися Господеви присно о всех нас, да и мы тех же благ сподобимся.
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