2 февраля – день памяти преподобного Евфимия, схимника Печерского

Преподобный Евфимий, схимник Печерский, жив и трудился в четырнадцатом веке в Свято-Успенской обители Киева.

Он наложил на себя обет безмолвия, то есть молчания. Голос преподобного можно было услышать только в храме за богослужением или во время молитвы.

Иеросхимонах-молчальник питался одними травами.

Преподобный отец Евфимий положен в Дальней Феодосиевой пещере Киево-Печерского монастыря.

Тропарь

Евфимие всечестне, преподобным единоревнителю и Ангелом собеседниче, получивый с ними житием своим чистым и безмолвным вечная благая, молися Господеви присно о всех нас, да и мы тех же благ сподобимся.