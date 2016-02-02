2 февраля Православная Церковь чтит память преподобного Евфимия Великого

Преподобный Евфимий родился в римской провинции Малой Армении, в городе Мелитена. В три года мальчик лишился отца и по просьбе матери был принят на воспитание епископом Мелитинским Отрием, который крестил его, а со временем и рукоположил во иерея. Отцу Евфимию было поручено заниматься благоустройством окрестных монастырей.

В возрасте двадцати восьми лет Евфимий отправился в паломничество в Иерусалим. После поклонения святыням он ушел в Фаранскую лавру преподобного Харитона, где поселился в келье за её пределами рядом с другим отшельником по имени Феоктист.

Спустя пять лет они вдвоём переселились в пустыню Кутила, где стали жить в пещере затворниками. Вскоре сведения о подвижниках распространились и к ним стали приходить желающие присоединиться к аскетической жизни.

Евфимий, не желая лишаться своего уединения, направлял всех к Феоктисту, который стал духовным наставником общины из которой возник общежительный монастырь Феодосия, по имени первого игумена. Пещера, где жил Евфимий стала церковью, а сам он, хотя и стал духовником братии, продолжил жить в затворе, выходя из него только по субботам.

Тяготясь людским вниманием, Евфимий покинул монастырь и перешёл в пустыню Зиф, недалеко от Мёртвого моря. Житель одной из деревень в благодарность за изгнание Евфимием беса из его сына, построил ему монастырь Капарвариха на юго-восток от Хеврона. В нём Евфимий поселился с несколькими своими учениками. Вскоре из-за многочисленных посетителей, которые нарушали его покой, Евфимий вернулся в Феодосиев монастырь, поселившись в одной из пещер в его окрестностях.

Постепенно число учеников преподобного Евфимия возростало. Со временем была построена церковь и кельи, что и стало основой лавры преподобного Евфимия.

7 мая 428 (429) года Иерусалимский Патриарх Ювеналий совершил освящение монастырской церкви.

В период, когда палестинское монашество было на стороне монофизитов, преподобный Евфимий боролся за православное вероучение.

Преподобный Евфимий скончался 20 января 473 года и был похоронен в основанной им лавре.

В XX веке были раскопаны руины лавры преподобного Евфимия, но в захоронении, которое было идентифицировано как принадлежащее преподобному, мощи найдены не были.

Тропарь

Веселися, пустыня нераждающая, благодушствуй, неболящая, яко умножи тебе чада муж желаний духовных, благочестием насадив, воздержанием воспитав добродетелей в совершенство. Того молитвами, Христе Боже, умири живот наш.