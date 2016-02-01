1 февраля – память преподобного Макария Великого

Преподобный Макарий родился около трехсотого года в селении Птинапор, расположенном на территории Египта.

Молодой человек рано овдовел и после смерти жены занялся изучением Священного Писания. Когда умерли его родители, Макарий покинул селение и стал послушником у одного из старцев, который проживал неподалеку.

Спустя некоторое время, он был рукоположен во диакона местной церкви, но довольно скоро скрылся в Фаранской пустыне в поисках уединения.

Услышав об Антонии Великом, преподобный Макарий стал его учеником. По совету преподобного, последний поселился в Скитской пустыни.

Со временем Макария рукоположили в сан пресвитера, после чего он прославился многочисленными чудесами.

Около 360 года преподобный основал монастырь, который впоследствии был назван его именем.

Преподобный Макарий Великий скончался в 391 году.

Тропарь

Пустынный житель, и во плоти Ангел, и чудотворец явился еси, богоносе отче наш Макарие, постом, бдением, молитвою Небесная дарования приим, исцеляеши недужныя и души верою приходящих ти. Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.