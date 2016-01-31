31 января Православная Церковь почитает святых Кирилла и Марию, родителей преподобного Сергия Радонежского

До нашего времени дошло очень мало сведений о жизни благочестивой пары.

Боярин Кирилл состоял на службе у ростовских князей, владел внушительным состоянием, но не пренебрегал и обычными сельскими трудами, так как жил в деревне.

Жестокий голод и монголо-татарское нашествие довели ростовского боярина до нищеты. Возможно, что своевольные московские наместники, которые распоряжались в Ростове, приказали ему покинуть город, и тогда семейство поселилось в селе Радонеж недалеко от церкви Рождества Христового.

Кирилл и Мария были людьми добрыми и богоугодными. Они помогали бедным и больным, принимали странников. Тому же они научили своих детей - Стефана, Варфоломея и Петра.

Когда Варфоломей, будущий игумен Радонежский, попросил у родителей благословения на монашеский путь, родители уговорили сына досмотреть их в старости и испытать твердость его решения. Сын согласился, чтобы не ослушаться и сохранить родительское благословение.

Со временем дух иночества передался от сына и родителям. По обычаю тех времен, благочестивые супруги, в старости принимали иноческий постриг и уходили в монастырь, чтобы провести остаток своей земной жизни в подвиге покаяния и молитвы.

Бояре Кирилл и Мария приняли постриг и поселились в Хотьковом монастыре, который был расположен в четырех километрах от Радонежа.

Бояре-схимники с миром отошли ко Господу не позже 1399 года.

Тропарь

Блаженств Христовых причастницы, честнаго супружества и попечения о чадех добрый образе, праведнии Кирилле и Марие, плод благочестия, Сергия преподобнаго, нам явившии, с нимже усердно молите Господа низпослати нам дух любве и смиренномудрия, да в мире и единомыслии прославим Троицу Единосущную.