31 января – память святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских

Святитель Афанасий Великий, архиепископ Александрийский, родился примерно в 297 году в Александрии, в добродетельной христианской семье.

С детства он так полюбил церковное богослужение, что устраивал со своими сверстниками игру в священников, а сам, подобно епископу, со всей точностью совершал церковную службу.

Когда к мальчикам присоединялись дети из языческих семей, святой Афанасий рассказывал им о Христе Спасителе, а затем, в случае их согласия, совершал на берегу моря крещение.

Когда святому Афанасию исполнился 21 год, святитель Александр рукоположил его в сан диакона Александрийской Церкви. После смерти святителя Александра диакон Афанасий был избран его преемником — первосвятителем Александрийской Церкви.

В 326 году он был рукоположен во епископа Александрийского. Возглавив Александрийскую Церковь, святитель Афанасий продолжал ревностную борьбу против еретиков, которые, пользуясь поддержкой при дворе, добились осуждения святителя. В 336 году он был отправлен в изгнание в Трир.

После смерти императора Константина святитель Афанасий возвратился из ссылки. Несмотря на многолетние, в общей сложности более 20 лет, гонения и преследования еретиков, святитель Афанасий продолжал отстаивать чистоту Православия и обличать ариан, против которых написал много посланий и богословских трактатов.

Первосвятитель управлял Александрийской Церковью вплоть до своей кончины, которая последовала в 373 году.

Святитель Кирилл, архиепископ Александрийский, был родом из знатной семьи.

Впоследствии Кирилл стал одним из выдающихся борцов за православие и великих учителей Церкви. Помимо изучения Священного писания, он изучал многие светские науки, в числе которых была и философия.

Святой Кирилл был единодушно избран на патриарший престол Александрийской церкви после смерти Патриарха Феофила.

Святитель Кирилл сразу же возглавил борьбу с яростными еретиками, распространившимися в Александрии. Но видя, что уговоры не приносят результата, приложил все усилия, чтобы еретики были изгнаны из Александрии. Свой жизненный путь святитель Кирилл закончил в 444 году, в общей сложности он управлял Александрийской церковью в течение 32 лет.

Совместное празднование святителям Афанасию и Кириллу Александрийским установлено за их многолетние великие труды и подвиги, понесенные в защиту догматов Вселенской церкви против ересей.

Тропарь

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не отстави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.