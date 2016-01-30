30 января Православная Церковь молитвенно вспоминает преподобного Антония Великого

Преподобный Антоний родился в коптской богатой христианской семье. Согласно преданию, его родители умерли, когда юноше было всего двадцать лет, оставив ему заботу о малолетней сестре.

Однажды, во время богослужения, молодой человек услышал евангельские слова: «Если хочешь быть совершенным, иди, продай имение твоё и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на Небе, и иди вслед за Мной».

Антоний принял это как повеление свыше и отказался от родительского наследства, а заботу о сестре поручил знакомым ему христианским девственницам.

Вскоре он остался в полном одиночестве в Фиваидской пустыне, где прожил двадцать лет, лишь иногда встречая приходящих к нему за советом.

Подкрепляемый Богом, он испытал всевозможные искушения от бесов. Такой образ жизни сделал его известным и вокруг места его уединения возникли жилища подражающих ему людей.

К середине IV века он становится главой всех египетских отшельников. Не смотря на стремление к одинокой молитве, преподобный Антоний не оставался в стороне от церковных событий.

Он приютил Афанасия Александрийского, который спасался от гонений, а затем по его просьбе пришел в Александрию поддержать православие против ариан. В благодарность Афанасий составил его жизнеописание, которое стало неоценимым источником сведений о трудах преподобного.

Возвратившись в пустыню, он через некоторое время скончался на 105 году жизни.

Точное место его смерти и погребение неизвестно, но считается, что в 529 году при императоре Юстиниане его мощи были найдены и торжественно перенесены в Александрию. Затем в 623 году их перенесли в Константинополь, а оттуда в 980 году во Французское королевство.

Тропарь

Ревнителя Илию нравы подражая, Крестителю правыми стезями последуя, отче Антоние, пустыни был еси житель и вселенную утвердил еси молитвами твоими. Темже моли Христа Бога спастися душам нашим.