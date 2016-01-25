25 января – день памяти святителя Саввы, архиепископа Сербского
Святитель Савва родился в благочестивой семье правителей Неманей. Из этой семьи произошло множество святых, как еще при жизни святителя Саввы, так и в течение двух последующих столетий.
В возрасте семнадцати лет, избежав от брака, святитель Савва принял монашеский постриг на святой горе Афон и скоро проявил себя как непреклонный подвижник Христов.
Четыре года спустя его отец отрекся от престола Сербского королевства, постригся в монахи и пришел на святую гору, где вместе со святителем Саввой основал Хиландарский монастырь.
Позже святитель Савва был направлен обратно в Сербию и объединил страну, получив от Вселенского Патриарха автокефалию для Сербской Церкви.
Тропарь
Пути, вводящаго в жизнь, наставник, и первопрестольник, и учитель был еси: первее бо пришед, святителю Савво, отечество твое просветил есй и, породив тое Духом Святым, яко древа маслинная, в мысленнем рай насадил есй всеосвященная твоя чада. Тем, яко апостолом и святителем сопрестольна чтуще тя, молим: моли Христа Бога даровати нам велию милость.