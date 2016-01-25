25 января – день памяти святителя Саввы, архиепископа Сербского

Свя­ти­тель Сав­ва ро­дил­ся в бла­го­че­сти­вой се­мье пра­ви­те­лей Нема­ней. Из этой се­мьи произо­шло мно­же­ство свя­тых, как еще при жиз­ни свя­ти­те­ля Сав­вы, так и в те­че­ние двух после­ду­ю­щих сто­ле­тий.

В воз­расте семнадцати лет, избежав от бра­ка, свя­ти­тель Сав­ва при­нял мо­на­ше­ский по­стриг на свя­той го­ре Афон и ско­ро про­явил се­бя как непре­клон­ный по­движ­ник Хри­стов.

Че­ты­ре го­да спу­стя его отец от­рек­ся от пре­сто­ла Серб­ско­го ко­ролев­ства, по­стриг­ся в монахи и при­шел на свя­тую го­ру, где вме­сте со свя­ти­те­лем Сав­вой ос­но­вал Хи­лан­дар­ский мо­на­стырь.

Поз­же свя­ти­тель Сав­ва был на­прав­лен об­рат­но в Сер­бию и объ­еди­нил стра­ну, по­лу­чив от Все­лен­ско­го Пат­ри­ар­ха ав­то­ке­фа­лию для Серб­ской Церк­ви.

Тропарь

Пути, вводящаго в жизнь, наставник, и первопрестольник, и учитель был еси: первее бо пришед, святителю Савво, отечество твое просветил есй и, породив тое Духом Святым, яко древа маслинная, в мысленнем рай насадил есй всеосвященная твоя чада. Тем, яко апостолом и святителем сопрестольна чтуще тя, молим: моли Христа Бога даровати нам велию милость.