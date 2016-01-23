23 января - память святителя Григория Нисского

Точная дата рождения Григория Нисского неизвестна. Образование юноша получил в Кесарии Каппадокийской. В отличие от брата, святителя Василия Великого, в Афинской Академии он не обучался, но занятия с ним и самостоятельное изучение философии позволили ему стать ритором.

Смерть жены в 365 году возвратила его к церковной деятельности и он удаляется в имение, где искали тишины и одиночества Василий Великий с Григорием Богословом.

В 372 году Григорий становится епископом города Ниссы, где он боролся с арианами. Накал споров был таков, что Григория арестовали и ему пришлось бежать из-под стражи. Три года, до смерти Валента в 378 году, он был вынужден скитаться.

Святитель принимал участие во Втором Вселенском Соборе в 381 году, после которого стал считаться один из самых авторитетных богословов империи.

О последних годах жизни Григория Нисского почти ничего неизвестно.

Последнее упоминание о нем относится к собору 394 года в Константинополе.

Тропарь

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не отстави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.