22 января Православная Церковь чтит преподобного Иону, Киевского чудотворца.

Этот день особо отмечается в Киевском Троицком Ионинском монастыре, который был основан святым, носит его имя, и где сейчас в усыпальнице находятся мощи святого.

Преподобный Иона Киевский родился в 1802 году на Полтавщине. В свое время он 8 лет нес послушание у преподобного Серафима Саровского. Впоследствии по благословению преподобного Серафима перешел в Брянскую Белобережскую пустынь, а в 1843 году принял монашество с именем Иона.

Иеромонах Иона отличался своей духовной опытностью и благочестивой жизнью, и многие киевляне искали случая получить его совет и наставление, быть его духовными чадами.

1 марта 1861 года в Выдубицком урочище старец Иона имел видение Божией Матери в столпе огня, Которая повелела ему основать на этом месте монастырь. На снегу остались следы Пречистой. Позже здесь был установлен крест. 9 марта 1862 года Пресвятая Богородица снова явилась подвижнику, и снова в саду. Через два года здесь освятили домовую церковь в честь Святой Троицы, и преподобный Иона получил приказ жить при ней. А весной 1866 года монашескую общину внесли в реестр монастырей.

В конце XIX века численность братии Свято-Троицкого Ионинского монастыря превышала 450 человек, а число паломников ежегодно достигало 100 тысяч. Больше всего славилась обитель именно своим настоятелем - старцем Ионой. В народе монастырь так и называли - Ионинским, или «монастырем отца Ионы».

Старец отошел в вечность в ночь с 8 на 9 января (по старому стилю) 1902 года. Был похоронен в усыпальнице под Свято-Троицким храмом. Когда в советские годы обитель стояла закрытой и храму грозила перестройка, мощи святого Ионы перенесли на городское Звиринецкое кладбище, расположенное неподалеку. После возрождения монастыря в начале 1990-х годов мощи старца снова вернули в храмовую усыпальницу. Их переложили в мраморную раку, а старый гроб преподобного с хорошо сохранившейся погребальной монашеской одеждой установили отдельно в том же храме.

Следуя заветам преподобного Ионы, и в настоящее время братия монастыря под руководством наместника епископа Обуховского Ионы активно развивает благотворительную, издательскую деятельность, занимается людьми с недостатками слуха, детьми-сиротами и инвалидами.

"Православие в Украине"