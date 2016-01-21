21 января – память преподобной Домники
12:40, 21 января 2016Праздники
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Преподобная Домника прибыла из Карфагена в Константинополь во время правления императора Феодосия Великого. Здесь она приняла крещение и поступила в монастырь.
Строгими и продолжительными подвигами она поднялась на высоту духовного совершенства.
Святая исцеляла больных, имела силу над стихиями, предсказывала будущее. Своими чудесами преподобная обращала жителей столицы к заботам о вечной жизни, о душе.
Святая отошла из жизни в глубокой старости в 474 году.
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