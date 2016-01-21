21 января – день памяти преподобного Георгия Хозевита

12:38, 21 января 2016
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Преподобный Георгий Хозевит родился на острове Кипре.

После смерти родителей он отправился в Палестину на поклонение Святым местам. Здесь он поступил в иноческую Хозевитскую общину, находившуюся между рекой Иорданом и Иерусалимом, настоятелем которой он стал впоследствии.

Преподобный Георгий подавал монахам образец пощения и телесных подвигов.

Святой отец мирно скончался в седьмом веке.

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