16 января – день памяти святого мученика Гордия

Мученик Гордий родился в конце третьего века в городе Кесарии Каппадокийской в христианской семье.

В зрелом возрасте он поступил на военную службу и, проявив мужество и воинское искусство, был назначен сотником.

Во время гонения на христиан в начале четвертого века он скрылся в пустыне, чтобы достойно приготовиться к исповеданию имени Христа Спасителя.

В 320 году Гордий открыто выступил перед префектом города в защиту христиан.

Его схватили и после страшных побоев и пыток отсекли голову.

Тропарь

Мученик Твой, Господи, Горд, во страдании своем венец прият нетленный от Тебя, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.