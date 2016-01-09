9 января – память святого апостола первомученика и архидиакона Стефана

Свя­той Сте­фан про­ис­хо­дил из ев­ре­ев, жив­ших за гра­ни­цей, то есть вне Свя­той Зем­ли. Такие евреи на­зы­ва­лись эл­ли­ни­ста­ми, так как в них чув­ство­ва­лось вли­я­ние гре­че­ской куль­ту­ры, до­ми­ни­ро­вав­шей в Рим­ской им­пе­рии.

По­сле со­ше­ствия Свя­то­го Ду­ха на апостолов Цер­ковь ста­ла быст­ро рас­ти, и воз­ник­ла необ­хо­ди­мость за­бо­тить­ся о си­ро­тах, вдо­вах и бед­ных во­об­ще, при­няв­ших кре­ще­ние. Апо­сто­лы пред­ло­жи­ли хри­сти­а­нам выделить семь до­стой­ных му­жей для опе­ки нуж­да­ю­щих­ся. По­свя­тив этих семь че­ло­век в диа­ко­ны, что зна­чит слу­жи­те­ли, апо­сто­лы сде­ла­ли их сво­и­ми бли­жай­ши­ми по­мощ­никами.

Сре­ди диа­ко­нов вы­де­лял­ся сво­ей креп­кой ве­рой и да­ром сло­ва мо­ло­дой Сте­фан, на­зы­ва­е­мый ар­хи­ди­а­ко­ном, то есть пер­вым диа­ко­ном. В ско­ром вре­ме­ни диа­ко­ны, кроме по­мо­щи бед­ным, ста­ли при­ни­мать бли­жай­шее уча­стие в мо­лит­вах и бо­го­слу­жениях.

Сте­фан про­по­ве­до­вал в Иеру­са­ли­ме сло­во Бо­жье, под­креп­ляя ис­тин­ность сво­их слов знаме­ни­я­ми и чу­де­са­ми. Успех его был очень боль­шой, и это воз­бу­ди­ло про­тив него ненависть рев­ни­те­лей за­ко­на Мо­и­сея — фа­ри­се­ев. Они схва­ти­ли его и по­тянули в синедри­он — выс­шее су­ди­ли­ще у ев­ре­ев. Здесь фа­ри­сеи пред­ста­ви­ли лож­ных свидетелей, ко­то­рые говорили, будто он в сво­их про­по­ве­дях оскорб­ля­ет Бо­га и про­ро­ка Моисея. В свое оправ­да­ние свя­той Сте­фан из­ло­жил пе­ред си­нед­ри­о­ном ис­то­рию еврейско­го на­ро­да, по­ка­зы­вая на яр­ких при­ме­рах, как евреи все­гда про­ти­ви­лись Бо­гу и уби­ва­ли по­слан­ных Им про­ро­ков. Чле­ны синедриона, слу­шая его, все бо­лее раз­го­ра­лись гне­вом.

В это вре­мя Сте­фан уви­дел, как над ним рас­кры­лось Небо, и он вос­клик­нул: «Я ви­жу открытые небеса и Сы­на Че­ло­ве­че­ско­го, Который стоит по праву сторону от Бо­га». Услышав это, чле­ны синедри­о­на при­шли в ве­ли­кую ярость. Они бро­си­лись на Сте­фа­на и вывели его за го­род. Здесь, как по­веле­вал за­кон, сви­де­те­ли, пер­вые об­ви­нив­шие Сте­фа­на, пер­вы­ми ста­ли по­би­вать его кам­ня­ми.

Па­дая под гра­дом кам­ней, Сте­фан выкрикнул: «Гос­по­ди Иису­се! Не вме­ни им этого гре­ха и при­ми дух мой».

Так ар­хи­ди­а­кон Сте­фан стал пер­вым му­че­ни­ком за Хри­ста в 34 го­ду по­сле Рождества Xристового. По­сле это­го на­ча­лось в Иеру­са­ли­ме пре­сле­до­ва­ние хри­сти­ан, от ко­то­ро­го они вы­нуж­де­ны бы­ли бе­жать в раз­ные ча­сти Свя­той Зем­ли и в со­сед­ние стра­ны.

Так христианская ве­ра ста­ла рас­про­стра­нять­ся в раз­ных ча­стях Рим­ской им­пе­рии.

Тропарь

Апостолом совсельник и страстотерпцем первострадалец, Христов служитель, прехвальне Стефане, первее бо совершив мучения течение, безчисленныя роды человек равно Подвигоположнику Христу приведе. Темже яко апостола и страдальца верховнаго чтуще тя, молим: моли Христа Бога даровати нам велию милость.