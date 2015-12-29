29 декабря – день памяти святого пророка Аггея

Святой пророк Аггей является десятым из двенадцати малых пророков. Он был из рода Левия и пророчествовал при персидском царе Дарии Гистаспе, за пятьсот лет до Рождества Христового.

Его книга состоит из четырех речей, цель которых — объяснить народу причины его бедственного состояния и неуспеха в его трудах и начинаниях, поднять павший дух переселенцев, вернувшихся из Вавилонского плена, убедить их как можно скорее построить Храм, вдохнуть веру в непреложность их завета с Богом и обетовании Божиих, которые будут выполнены именно в строящемся Храме — в нем явится Мессия и положит основание своему вечному и всемирному Царству.

Сведений о жизни пророка Аггея, кроме сообщаемых в Библии, не сохранилось. Иудейское предание называет его членом Великой Синагоги, к которой раввины причисляли не только пророков Захарию и Малахию, но и других деятелей послепленной эпохи.

По преданию, он еще в ранней юности пришел из Вавилона в Иудею, пророчествовал о возвращении народа из плена видел отчасти восстановление Храма, первый воспел там "аллилуйя" и скончался в Иерусалиме, где и погребен вблизи от гробниц священников.

Тропарь

Пророка Твоего Аггея память, Господи, празднующе, тем Тя молим: спаси души наша.

РИА Новости