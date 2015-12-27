27 декабря католики празднуют день апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Апостол Иоанн, один из 12 ближайших учеников Христа, автор Евангелия, Книги Откровения и трех посланий, вошедших в Новый Завет, был тем, кому распятый на кресте Иисус поручил заботиться о Деве Марии. И Иоанн как любящий сын служил ей до ее Успения, никуда не отлучаясь из Иерусалима.

По преданию, после этого он, по выпавшему ему жребию, направился на проповедь в Малую Азию, взяв с собой ученика Прохора. В городе Эфесе апостол основал церковную общину, которая стала одной из самых знаменитых раннехристианских общин.

Во время гонения на христиан при императоре Домициане апостол Иоанн был схвачен и сослан в заточение на остров Патмос, а после смерти императора вернулся в Эфес, где продолжил проповедовать, предостерегая христиан от возникающих ересей. Там он написал свое Евангелие.

Апостол Иоанн прожил более 100 лет, оставаясь единственным живым свидетелем, воочию видевшим Иисуса Христа, и единственный из апостолов умер естественной смертью.

Почитание святого Иоанна Богослова началось сразу после его кончины. Базилика, возведенная в его честь в Риме, известна также как "мать всех церквей христианских», так как она первая была торжественно освящена папой Сильвестром I и доныне остается папской базиликой.

В день памяти апостола перед завершением мессы происходит обряд освящения вина: по преданию святой Иоанн однажды благословил чашу, в которой находилось отравленное вино, и оно очистилось от яда. Яд — символ ненависти, а благословленное апостолом вино — символ любви, поэтому вино освящается, чтобы пробуждать в христианах взаимную любовь.

РИА Новости