26 декабря – день памяти святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста

Святые мученики Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест пострадали за Христа в Армении во времена правления римского императора Диоклетиана.

Одним из первых, кто пострадал, был священник Аравийской церкви мученик Авксентий.

Мэр города Саталиона, по имени Евстратий, видел стойкость, с которой христиане терпели пытки. Святой тоже являлся тайным христианином и открыто признал себя верующим в Христа. За это его жестоко избивали, а затем сожгли, а святого Авксентия после длительного тюремного заключения обезглавили.

Святого Мардария, обычного простолюдина-христианина повесили вниз головой.

Мученику Евгению вырвали язык, отрубили руки и ноги, а затем и голову.

Орест был молодым воином, также христианином. Когда стало известно о его религиозных убеждениях, святого вызвали на суд.

Ореста приговорили к сожжению на горячей металлической решетке.

Тропарь

Мученик всечестных светлость, пяточисленных страстотерпцев воспоем, славу земных презревших, солнца светлаго Евстратия, премудраго витию со страдальцы, на огнь и муки дерзнувших за всех Царя Христа и от Престола Того славы почестьми венцев обдаренных. Тех молитвами, Христе Боже, спаси души наша.