25 декабря – память преподобного Ферапонта Монзенского

Преподобный Ферапонт Монзенский был монахом монастыря на реке Монзе.

Святой начал свои подвиги в Москве, а затем перешел в город Кострому в Воздвиженский монастырь и там принял постриг.

Со временем двое монахов Адриан и Пафнутий из монастыря преподобного Павла Обнорского, которые искали уединения, переселились на Монзу, где в 25 километрах от Галича основали обитель.

Преподобный Ферапонт перешел в этот монастырь, где и трудился до конца своей жизни.

Каждый день, по благословению настоятеля, он уходил в лесную чащу и там молился. Ночами святой читал и переписывал книги.

Преподобный Ферапонт еще при жизни прославился даром чудотворений.

Святой скончался в 1597 году. Вскоре, обитель на реке Монзе была названа по его имени Ферапонтовой.

Тропарь

Любовию Христовою, Богомудре, просветився и добродетельми, сожительствовал еси Василию блаженному, и, всякое наслаждение плотское возненавидев, в пустыню вселился еси, в ней же вельми подвизался еси в жизни сей временней, плоть умершвляя свою в пениих, и во бдениих, и в пощениих. Темже и Христос даром чудес обогати тя, но поминай убо нас, чтущих пресветлую память твою, преподобне отче Ферапонте, и моли Христа Бога спастися душам нашим.