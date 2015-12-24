24 декабря православные христиане чтут память преподобного Никона Сухого, Печерского

Преподобный Никон Сухой был сыном богатых и знатных родителей, но решил отказаться от наследства и принять монашество.

В 1096 году при нашествии хана Боняка его вместе с другими иноками взяли в плен.

Половцы обращались с ним жестоко, так как ожидали выкуп от родственников. Несмотря на унижения и скорби, Никон однажды сказал своему хозяину, что когда-нибудь он вернется в свой монастырь.

Половец подрезал преподобному Никону сухожилия ног и поставил усиленную стражу.

Через три дня заключенный монах вдруг стал невидимым для окружающих и тут же был перенесен в Киево-Печерский монастырь к началу богослужения.

Он пытался скрыть чудо от братии обители, но по их просьбам рассказал обо всем происшедшим с ним.

Через много лет бывший хозяин Никона явился в монастырь, где увидел своего сбежавшего пленника. Он уверовал в Бога, крестился, принял постриг и стал послушником святого Никона Сухого.

Преподобный Никон скончался в начале ХII века и был положен в Ближних пещерах.

Тропарь

Бога Благаго возлюбив, иноческое приял еси житие и, добре в нем подвизався, пленен был еси половцы, имиже много мучим, крепкодушне Никоне, благодатию Христовою свободился еси от них невидимо, и ныне во Свете пребывая неприступном, моли спастися нам, твою память почитающим.