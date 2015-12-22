22 декабря – день памяти святой пророчицы Анны, матери пророка Самуила

Святая пророчица Анна была замужем за Елканой, но семья долгое время оставалась бездетной, так как святая не могла забеременеть.

Елкана женился на другой женщине, которую звали Феннана, чтобы она смогла родить ему наследника.

Анна сильно расстраивалась и ежедневно просила Бога о том, чтобы Он дал ей ребенка. Женщина пообещала: если родится младенец – она посвятит его Богу.

Однажды, когда она, как обычно, пришла в храм и начала усердно молиться, священник Илий решил, что она пьяна, и стал ее упрекать.

Святая в свое оправдание рассказала о сердечной боли священнику и получила от него благословение.

После этого Анна в скором времени зачала и родила сына, которого назвала Самуилом, что в переводе с древнееврейского языка значит "выпрошенный у Бога".

Когда ребенок немного подрос, святая Анна сама привела мальчика в храм, где он остался, чтобы служить при скинии.