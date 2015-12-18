18 декабря – день памяти преподобного Саввы Освященного

Преподобный Савва Освященный родился в пятом веке в благочестивой христианской семье города Каппадокии. Когда Савве было пять лет, его отца затребовали по служебным делам в Александрию, так как он был военным. Мать тоже отправилась с ним, а мальчика оставили на попечение дяди.

Через три года Савва поступил в монастырь святой Флавианы, который находился совсем неподалеку. Смышленый ребенок скоро научился читать и хорошо изучил Священное Писание.

Родители уговаривали юношу выбрать семейную жизнь, но Савва, которому уже было семнадцать лет, принял монашеский постриг и достиг таких высот в молитве и посте, что мог даже совершать чудеса.

По прошествии десяти лет, святой Савва отправился в Иерусалим, а уже оттуда в обитель преподобного Евфимия Великого. Но последний посоветовал монаху отправиться к отцу Феоктисту, который был настоятелем соседнего монастыря. В этой обители Савва пробыл послушником три года, до дня своего тридцатилетия.

После смерти старца Феоктиста, преподобный Савва получил благословение уединиться в пещере. Только по субботам святой выходил из своего жилища, чтобы помолиться за богослужением и немного поесть.

Следующие пять лет отец Савва совсем не выходил из своей убогой каменной кельи.

За духовным ростом молодого монаха наблюдал святой Евфимий, который изредка стал брать Савву с собой в пустыню около Мертвого моря.

Когда преподобный Евфимий умер, святой Савва ушел из Лавры и поселился в другой пещере, рядом с обителью преподобного Герасима Иорданского.

Через несколько лет вокруг святого Саввы стали собираться люди, которые хотели духовно потрудиться. Со временем в пещере был устроен храм. Это и было началом Великой лавры преподобного Саввы Освященного.

Святой Савва основал еще несколько монастырей.

Преподобный является автором первого устава церковных богослужений, который был принят всеми Палестинским монастырями и называется «Иерусалимским».

Святой мирно преставился к Богу в 532 году после Рождества Христового.

Тропарь

Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси, и иже из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси, и был еси светильник вселенней, сияя чудесы, Савво, отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим.